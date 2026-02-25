Eksklusivt: Out of Sight sin Stage Fright DLC lanseres 11. mars

HQ

For rundt en måned siden hadde vi gleden av å først og fremst kunne fortelle deg at utvikleren The Gang snart ville utvide sin gåtefulle skrekkeventyrtittel, Out of Sight, med en dedikert DLC kjent som Stage Fight. På det tidspunktet hadde vi bare noen få detaljer å dele, ettersom vi ventet på mer informasjon, inkludert når denne utvidelsen av innhold vil komme på PC og konsoller.

Vi vet nå denne informasjonen, ettersom Gamereactor eksklusivt kan avsløre at Out of Sight: Stage Fright vil lanseres så snart som to ukers tid. Debuten er planlagt til 11. mars på PC (via Steam og Epic Games Store) og PlayStation 5, men den vil deretter bli fulgt av en Nintendo Switch-ankomst 12. mars, og deretter til slutt en Xbox Series X / S-lansering også på en dato som ennå ikke er bestemt.

På toppen av lanseringsinformasjonen som deles, har The Gang levert en offisiell synopsis for Stage Fright DLC, som sammen med den siste traileren nedenfor gir et interessant innblikk i hva dette tillegget etter lanseringen bringer til bordet.

"I "Out of Sight: Stage Fright" drar Sophie og Teddy på et helt nytt eventyr i det gamle herskapshuset. En ny fløy åpner seg for duoen, og de må jobbe for å hjelpe et plaget åndebarn med sitt siste ønske. Men faren lurer i form av en gammel fiende.... ...."

For de som er ivrige etter å hoppe inn i Stage Fright om et par uker, kan det være interessant å vite at DLC vil kreve eierskap av basisspillet, men det kan nytes som et frittstående eventyr, noe som betyr at du ikke trenger å starte hovedhistorien Out of Sight på nytt og finne et bestemt sted der DLC begynner.

Kommer du til å sjekke ut Out of Sight: Stage Fright i mars? Hvis du ikke har spilt hovedspillet ennå, kan du finne vår egen anmeldelse her.