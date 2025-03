Eksklusivt: San Diego Comic-Con Málaga blir "den største scenen for videospill noensinne" i SCCs historie

HQ

Vi fikk vite mye mer om San Diego Comic-Con Málaga for et par uker siden under presentasjonsarrangementet, der vi også fikk snakke med prominente spanske filmskikkelser og Goya-vinnere som Icíar Bollaín og Santiago Segura.

Men siden dette var første gang arrangementet forlater USA - og med datoene for det første året som raskt nærmer seg 25.-28. september 2025 - fikk vi lyst på mer. Actionhelten, Senior Vice President of Strategy og medregissør Iván Fernández Lobo kom da til unnsetning i det eksklusive dybdeintervjuet om arrangementet som du kan se med lokale undertekster nedenfor.

"Dette er en av mine besettelser", innrømmer Fernández Lobo når han blir spurt om spillsiden av det kommende arrangementet. "Med min bakgrunn har jeg i 20 år bygget opp et varemerke, Gamelab, som er iscenesatt for de største talentene i verden. Vi har hatt dette showet i over to tiår, [og] jeg tar med meg den ambisjonen. Den scenen vil på en måte skinne igjen i San Diego Comic-Con Málaga".

"Største scene for videospill noensinne": SDCC Málaga setter seg et dristig mål

"Planen er at San Diego Comic-Con Málaga, fra og med 2025, blir den mest relevante utgaven av San Diego Comic-Con i historien for spill", understreker han videre rundt 10-minuttersmerket i videoen. "Jeg tror at det på en måte er en gjeld, vil jeg si, med videospill på San Diego Comic-Con. Jeg tror vi alle er enige, i begge organisasjoner, om at vi må gi videospill den plassen de fortjener i popkulturen. Og vi prøver å løfte den scenen for dataspill, ved å ha de beste dataspilltalentene i verden på San Diego Comic-Con Malaga, og ved å sette dataspill på samme nivå som andre kreative og kulturelle bransjer, som film, TV eller tegneserier."

"San Diego Comic-Con Malaga blir den største scenen for spill noensinne på San Diego Comic-Con"

"Vi kommer til å sette alle de forskjellige formatene ved samme bord. Og jeg tror det er helt i tråd med tiden vi lever i nå. Hvis du vil lage et show, et underholdningsshow, et show for fansen, med fokus på fansenes følelser, og du ikke setter videospill på samme nivå som andre formater, gjør du en feil, ikke sant?", konkluderer strategen.

Med dette kan fansen forvente paneler, utgivere, studioer, store navn, avsløringer og mer, i hvert fall på samme måte som filmer og tegneserier tradisjonelt har vært for den amerikanske versjonen som har eksistert lenge.

Spill av hele intervjuet for å høre mer om "300+ timer med eksklusivt innhold", den kulturelle og regionale tilknytningen mellom arrangementet og byen Málaga, veksten og den langsiktige strategien for arrangementets treårige avtale og videre, og den emosjonelle tilknytningen til det stolte nerdemiljøet.