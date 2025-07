[Eksklusivt] Top Drifters, et overraskende minimalistisk arkadekjørespill med miljøødeleggelser og racing med biler fra forskjellige tidsepoker

I en tid som vår, full av abonnementer, sesongkort og mikrotransaksjoner, ville det ikke vært flott å gå tilbake til da alt var enklere, da kjørespill ikke var basert på hvor mange skins du kunne få til en modell, men på kjøreferdighetene dine for å holde deg på sporet og være best på topplistene?

Hvis du ikke bare vil huske hvordan arkadespillene var den gangen, men også vil oppleve den fullstendig moderniserte formelen nå, må du ikke gå glipp av Top Drifters, et kjørearkadespill fra Atchio Games som kommer i 2026.

Studioet med base i byen Murcia (Spania), presenterer oss med et arkade racing forslag for både enkeltspiller og online flerspiller med ovenfra og ned-visning, men med et mer dynamisk kamera og fysikkbasert kjøring, med ukonvensjonelle kretsløp, fulle av hopp og skarpe svinger over klipper, der dyktighet ikke bare vil tjene deg til å vinne, men å slå de beste tidene. Drifting er, som du kan forestille deg, en av hovedmekanikkene i spillet, og hvis du vil se hvordan det føles i bevegelse, kan du sjekke ut traileren nedenfor.

Tilsynelatende er et annet interessant poeng kjøretøymodellene vi vil se i Top Drifters. Opptil 10 modeller ved lanseringen, fra forskjellige epoker, vil konvergere sammen på banen. Det vil også være små "boosts" i løpet med Nitro, noe som vil gjøre opplevelsen enda galere.

Studioet har til hensikt å gi ut en demo i løpet av de kommende månedene på Steam, hvor du forresten allerede kan legge det til i ønskelisten din.

Hva synes du, et nytt spill å glede deg over med venner (og få dem til å bite i støvet)?