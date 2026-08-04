[Eksklusivt] « Tuned In fletter sammen en personlig skrekkhistorie med spillopplevelse basert på minispill via en TV

Kanskje den beste måten for oss å avslutte vår dekning av den 15. utgaven av Celsius 232 Festival of Fantasy, horror og science fiction, var å ta en prat med en av personene som, i tillegg til å være en del av arrangementets organisasjonsteam, har bidratt til å utvide disse tre pilarene innen fortellerkunsten, både i litteraturen og i videospill. Vi snakket med forfatteren av romanen «Siete en tinieblas» og en veteran fra både Tequila Works og MercurySteam, som nå er designer hos Vercors Studio: Ángel Luis Sucasas. I tillegg hadde vi det privilegium å være de første som fikk høre om den kommende tittelen de jobber med, Tuned In, som kan beskrives som en samling minispill vevd sammen av en dyptgripende skrekkhistorie som utspiller seg gjennom en gammel TV. Ikke gå glipp av dette intervjuet (med lokaliserte undertekster) og den eksklusive reportasjen om dette spillet nedenfor.

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Ja, men hva er egentlig « Tuned In? Det er ikke et lett spørsmål å svare på, for i stedet for et typisk lineært spill er det snarere en innovativ spillopplevelse som dreier seg om en mekanikk som ved første øyekast virker enkel: å vri på knappene på en gammel katodestråle-TV. Sucasas forklarte det slik:

«Konseptet bygger på å finne en balanse mellom spillopplevelsen – en innovativ spillopplevelse – og en fengende fortelling. Vi ønsker derfor å skape noe som ligner på det første WarioWare: en samling minispill med ulike mekanismer, bundet sammen av en godt konstruert fortelling. Spillet vårt, Tuned In, handler om en forbannet TV som trekker deg inn slik at du ikke kan se bort, så det er ganske urovekkende.»

«Men saken er at listen over kanalene du spiller på – hver med sin egen spesifikke spillmekanikk, sitt eget miljø, kameravinkler og alt det der – handler alle om traumene dine. Så du må være forsiktig, for jo dypere du dykker ned i TV-programmet, desto mørkere blir kanalene, mekanikkene og minispillene du spiller, og de er knyttet til karakterens historie.»

Selv om hvert minispill har sin egen spesifikke mekanikk, er de alle basert på et veldig enkelt kontrollsystem som bruker joystickene på en kontroller.

«Du styrer spillet med joystickene. Hver joystick tilsvarer en knott: innstillingsknotten, for å stille inn hver kanal, og den andre er volumknotten. Og så har du «kanal opp» og «kanal ned» – bare fire totalt. Det er alt du trenger å vite om spillets kontroller.»

«Det finnes massevis av spillmekanismer med bare et begrenset sett med kontroller. Vi baserer hele spilldesignet på en leksjon av Masahiro Sakurai fra YouTube-kanalen hans, som handlet om én enkelt knapp og mulighetene vi har til å utforske med akkurat den knappen – og det er det hele handler om. Vi ønsker å inkludere massevis av spillmekanismer – som 20 eller 30 minispill i det fullstendige spillet – som alltid bruker det samme settet med handlinger: å snu, snurre og trykke på en knapp.»

Tuned In skal lanseres på PC (via Steam) senere i år, 2026, og blir debutspillet fra Vercors Studio, et team av veteraner som har jobbet med titler som Gylt, RiME, Song of Nunu og Cyberpunk 2077, med David Canela (regissør for både Song of Nunu og Gylt) i spissen for prosjektet, som også skal slippe en demo med den første episoden av historien i løpet av de neste dagene. Og det er allerede litt overveldende å tenke på hvilke konsekvenser dette kan få, for, som Sucasas forteller oss, «vi skal sørge for at selv i Steam-demoen – som vil være gratis for alle – vil du se at den har åtte mulige avslutninger, og avhengig av hvordan du klarer deg i minispillene og så videre, vil du få forskjellige avslutninger, og til og med en annen forgrening.»

«Så vi ønsker at dette spillet skal ha mange forgreningsveier. Vi ønsker at forgreningsveiene skal gi mening – for eksempel vil du se visse scener, situasjoner eller karakterer, og i én forgrening vil du se ting du ikke ville sett i en annen. Og det kommer til å være en av spillets viktigste funksjoner.»

Hvis du vil, kan du nå legge til « Tuned In på Steam-ønskelisten din via denne lenken, og hold utkikk etter demoen, som kommer ut veldig snart. Og husk å sjekke ut hele intervjuet med Angel Luis Sucasas, der han også snakker om sitt andre videospillprosjekt, Toymaker: Threads of Joy, og tiden sin hos MercurySteam og Tequila Works.