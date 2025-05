Eksklusivt: Yuji Horii "vurderer" en Chrono Trigger Remake

I løpet av helgen som gikk var det litt forvirring rundt hva Yuji Horii, JRPGs far og industrilegende, faktisk hadde sagt under sitt panel på 25 Comicon Napoli. Først virket det som om han hadde nevnt muligheten for at en Chrono Trigger Remake var under utvikling, men så ble det benektet som en potensiell tapt-i-oversettelsen-kommentar.

Gamereactor dekket imidlertid også arrangementet på stedet, og vi hadde den store æren av å snakke med Horii-san, som du kan se i videointervjuet nedenfor, der han bokstavelig talt nevner både fansenes insisterende forespørsler og den japanske skaperen sanne intensjoner.

"Ja, det er det. Det er lenge siden sist. Ja, jeg vil gjøre noe", sier Horii-san til Gamereactor når han blir spurt om feiringen av 30-årsjubileet til Chrono Trigger. "For øyeblikket har Dragon Quest sett III, I-II [HD-2D] Remakes. Jeg får mange forespørsler om en nyinnspilling av Chrono Trigger også, så jeg begynner å tenke på det", innrømmer han senere i videoen.

Så der har du det, det var en viss sannhet i omtalen av nyinnspillingen av SNES-klassikeren, da Dragon Quest -skaperen i vårt eksklusive intervju først henviste til de svært vellykkede HD-2D-arbeidene som allerede er publisert av Square Enix for deretter å erkjenne interessen fra samfunnet og hans egen personlige vurdering.

Tror du vi endelig vil få nyinnspillingen av Chrono Trigger som fansen har ventet på helt siden før HD-2D-trenden? Spill av hele intervjuet for mer om Dragon Quest eller Akira Toriyamas bortgang.