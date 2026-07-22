Ekspedisjon oppdager 31 nye dyphavsarter utenfor Brasils kyst

HQ

Det er ikke lenge siden forskere oppdaget en ny apeart i Den demokratiske republikken Kongo, noe som viser hvor mye som fortsatt gjenstår å oppdage på vår planet. Men under havoverflaten er det enda mer som fortsatt er uutforsket, og The Weather Channel melder at en ekspedisjon fra Schmidt Ocean Institute har oppdaget 31 nye dyphavsarter utenfor kysten av Brasil på bare to uker.

De fleste av disse skapningene er ekstremt uvanlige, blant annet en nesten usynlig manet, en lynrask slangeaktig sifonofor og to encellede, men større organismer. En ydmykende påminnelse om hvor lite vi fremdeles vet.