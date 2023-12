Ekspert fremhever fellesskapsfølelse og frustrasjonstoleranse som ikke så velkjente fordeler med dataspill

HQ

Da vi deltok på Arucas Gaming Fest i forrige måned, ble en av edugaming-sesjonene holdt av UNAM-professor Antonio Bernal, som er psykolog med emosjonell intelligens som spesialfelt. Og selv om vi fikk høre om lovende spill som Luto og den globale statusen til esport-fenomenet, var dette kanskje det mest interessante foredraget fordi det handlet om hvordan vi mennesker forholder oss til spill.

Panelet så på dataspill fra et psykologisk ståsted og omvendt. Det berørte naturligvis spillenes potensielle "mørke side", med temaer som avhengighet og mobbing, men trakk også fascinerende sammenligninger med hvordan tegneserier ble behandlet på 50-tallet, eller film før det på 30-tallet, med en spesifikk henvisning til Hays-koden som selvsensur. Samfunnet var ennå ikke klart for det nye mediet, og det er tydelig at deler av det i dag ikke er villig til å omfavne spill fullt ut, eller kanskje på den beste måten.

Bernal brukte deretter det klassiske Bobo Doll-eksperimentet til å forklare foreldre, elever og lærere som var til stede på arrangementet, hvordan voldelig atferd og aggressivitet blant barn vanligvis kommer fra voksnes inspirasjon og imitasjon, og ikke fra underholdningsverktøyene i seg selv.

Og for dem som fortsatt tror at dataspill oppfordrer til vold, pekte foredragsholderen på opplevelser som SPARX, som i stedet hjelper folk med å håndtere depresjon og angst, som en moderne e-terapimetode som passer bedre for de nye generasjonene.

Mer avslørende var det at professoren trakk frem et par fordeler ved å spille dataspill som kanskje ikke er de mest kjente. Mens vi mange ganger har hørt om fokus, lagspill, reflekser eller retningssans/3D-rombevissthet, snakket Bernal mer om flyt-teorien (og videospillets "intime forhold til flyt-boet") og kognitiv belastning, men understreket også den forsterkede opplevelsen av fellesskap gjennom flerspilleropplevelser, eller hvordan spillere utvikler sin frustrasjonstoleranse ved å møte ulike utfordringer interaktivt.

Og hvorfor kommuniseres ikke slike fordeler oftere? Ifølge psykologen er det det samme som med gode nyheter, eller det han kalte "the wicked incentive of money": De mest populære historiene i aviser og tabloider er de som skaper frykt og indignasjon, og det er dessverre det publikum reagerer mest på og engasjerer seg mest i.

