Ekspert kaller nåværende Manchester United-manager Ruben Amorim "en katastrofe"

Manchester United tapte 3-1 mot Brentford i helgen, noe som gjør at laget ligger på 14. plass i Premier League med kun 34 poeng. Årsakene kan være mange, men noen har pekt fingeren mot den portugisiske treneren Ruben Amorim.

Faktisk sa fotballekspert (og tidligere proffspiller for Liverpool) Jamie Carragher nylig på lufta (via Sky) at han mener Amorim er en regelrett "katastrofe" for laget.

"Dette har vært en katastrofe for Manchester United, men også for Ruben Amorim. Det han gjorde i Sporting Lisboa var fantastisk. Han så ut som den neste store manageren. Men å hente inn en slik manager med det systemet han spiller, tror jeg aldri har passet en klubb som Manchester United, med de tradisjonene som er i Manchester United, sier han.

Carragher uttalte også ganske åpenlyst at han mener lagledelsen bør gi slipp på Amorim, og jo raskere jo bedre.

"Jo raskere de tar avgjørelsen om manageren, jo bedre er det for alle, for som jeg sa, det har vært en katastrofe for klubben og manageren. Vi venter bare på det uunngåelige, dessverre, for du vil ikke at folk skal miste jobbene sine. Men dette må ta slutt så raskt som mulig, avslutter Carragher.

Laget møter Sunderland på lørdag.