Eksperter antyder at forbrukerne vil ha flere fargerike biler i fremtiden

Tiden med grå, svarte og hvite biler kan endelig være i ferd med å slippe taket. Bransjeeksperter sier at et skifte mot mer uttrykksfulle og fargerike lakkeringsalternativer er på vei - drevet av endret smak, ny teknologi og fremveksten av elektriske kjøretøy.

I årevis har nøytrale fargetoner dominert globalt. Rundt 80 % av nye biler selges fortsatt i gråtoner, hovedsakelig fordi kjøperne vil være på den sikre siden for å beskytte videresalgsverdien.

"Trenddata viser tydelig at paletten utvikler seg i stedet for å stagnere", sier Gloria Jover, bilekspert for Pantone Color Institute i New Jersey, til Car and Driver.

Men den trenden begynner å slå sprekker. Analytikere peker nå på en liten, men betydningsfull økning i fargerike overflater, noe som reverserer en flere tiår lang bevegelse mot mer dempede paletter. Eksperter fremhever naturinspirerte toner, spesielt grønne, som en av de raskest voksende kategoriene på verdensbasis. Disse nyansene bygger opp under ideer om bærekraft og en utendørs livsstil, særlig ettersom SUV-er fortsetter å dominere salget i Europa og resten av verden.

Dette er ikke bare en amerikansk trend. Globale data viser lignende bevegelser i Europa og Asia, der grønne toner, nyanserte gråtoner og mer personlige overflater vinner terreng i takt med at bilkjøperne ser etter individualitet i stedet for trygge, nøytrale valg.