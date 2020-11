Du ser på Annonser

Ett av spillene som slippes i dag sammen med Xbox Series S og X, og som kanskje har gått litt under radaren for mange, er Birght Memory. Det er utviklet av kun en person som virkelig har lykkes med å få det til å virke som et mer påkostet spill, og det har også fått gode anmeldelser.

Bright Memory kom til PC i fjor og fra og med i dag kan du laste det ned til Xbox Series X for 82 kroner. Den steinharde og mildt sagt actionfylte lanseringstraileren finner du nedenfor.