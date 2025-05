Eksplosjon i Lahore etter at spenningen mellom India og Pakistan eskalerer

HQ

Siste nytt om India og Pakistan Vi vet nå at det ble rapportert om en eksplosjon i Lahore tidlig torsdag, noe som forsterker frykten for en militær opptrapping bare én dag etter at indiske angrep ble rettet mot steder i Pakistan. Du kan lese mer om de indiske angrepene her.

Myndighetene innstilte flyvninger i Lahore, Karachi og Sialkot, mens India gjennomførte øvelser nær grensen. Begge land har hatt sivile tap som følge av grenseoverskridende beskytning, og globale makter, inkludert USA, har oppfordret til tilbakeholdenhet.