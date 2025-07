Eksplosjon på bensinstasjon i Roma etterlater minst 45 skadde

HQ

Siste nytt om Italia . En voldsom eksplosjon har rystet en bensinstasjon øst i Roma tidlig fredag morgen og skadet flere titalls mennesker. Minst 45 personer er skadet, deriblant 12 politifolk og 6 brannmenn, melder italienske myndigheter.

"Jeg ber for de involverte i eksplosjonen på en bensinstasjon, som skjedde i morges i Prenestino Labicano-området i hjertet av bispedømmet mitt. Jeg fortsetter å følge utviklingen av denne tragiske hendelsen med bekymring", skrev pave Leo XIV på X.

Lokale rapporter tyder på at en lastebil traff en rørledning under påfylling av drivstoff, noe som utløste en lekkasje og påfølgende eksplosjon. Bilder viser at stedet er nesten fullstendig ødelagt, men vi vet fortsatt ikke det fulle omfanget av skadene. Som alltid, følg med for ytterligere oppdateringer.