Ekstraksjonsskyting står i sentrum i Call of Duty: Modern Warfare 4s DMZ-modus

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Vi har kunnet fortelle deg alt om Call of Duty: Modern Warfare 4 i det siste, i form av dedikerte forhåndsvisninger etter en tur vi tok til Los Angeles for å teste spillet tidlig. Vi fikk se et tidlig utdrag av kampanjedelen av den bredere opplevelsen, pluss at vi også spilte noen få spill med flerspiller, og dette ble deretter fulgt av en stor utforskning av den tredje store modusen som skal tilbys i prosjektet, dette er den ekstraksjonsskytterlignende DMZ.

Siden Xbox Games Showcase nettopp har kommet til en slutt, og siden Call of Duty er en Xbox-eiendom i disse dager, var Modern Warfare 4 en del av sendingen, og var offisielt den siste delen av Showcase før Gears of War: E-Day Direct fant sted etterpå. Dette glimt av spillet var spesielt fokusert på DMZ-delen av spillet, og fremhevet den intense utvinningen og flerspilleraksjonen spillerne vil oppleve selv når modusen debuterer sammen med prosjektet i oktober.

Sjekk ut den nye Modern Warfare 4-traileren nedenfor, og husk at spillet også vil lanseres på PC, PS5, Xbox Series X / S og Nintendo Switch 2 på lanseringsdagen, 23. oktober. Den ekstra advarselen er at etter et par år med å være en dag en Game Pass-inkludering, vil Modern Warfare 4 ikke følge etter.