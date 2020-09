Ekstremsportspillet Riders Republic er Steep 2 uten snø

Enkelte ganger klarer faktisk å holde annonseringer hemmelige, så da de første klippene fra nylig annonserte Riders Republic dukket opp på skjermen i kveld kan jeg forstå om noen trodde det var en oppfølger til Steep. Vel, det virker i alle fall å være det i alt utenom navn.

Riders Republic er nemlig et nytt ekstremsportspill hvor du kan bruke sykler, vingdrakter, ski og snøbrett for å komme deg fra A til B så raskt og stilfullt som mulig mens førtini andre gærninger er rundt deg. Utviklerne lover selvsagt også at det vil være muligheter for å bare kose seg i terrenget uten noe slikt press, så liker du Steep vil nok også dette falle i smak når det lanseres den 25. februar.

