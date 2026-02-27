Ekstremt anspent situasjon i Mexican Open: Terence Atmane taper en kamp på grunn av tidsbrudd

HQ

Har tidsstraffer i tennis gått for langt? Torsdag (fredag tidlig morgen europeisk tid) slo den 26 år gamle serbiske spilleren Miomir Kecmanović den 24 år gamle franske spilleren Terence Atmane i kvartfinalen i Mexican Open. Med 6-3, 6-3 var nederlaget kanskje uunngåelig for Atmane, men det gjør ikke den avgjørende matchballen mindre smertefull for den franske spilleren ... som tapte kampen på grunn av et tidsbrudd.

Atmane, som servet for å unngå en matchball, med Kecmanovic oppe på Advantage, brukte lengre tid på å serve og tørket racketen sin med et håndkle. Mens han gjorde det, kunngjorde stoldommeren tidsbrudd, poeng for sin rival, og derfor var kampen avsluttet. Atmane sto stille, stille og alvorlig i flere sekunder, mens publikum buet på dommeren. Resignert hilste han på Kecmanovic, som ikke feiret seieren og prøvde å muntre ham opp.

Reaksjonene er delte, og noen mener at dommeren burde vært mer fleksibel, spesielt siden han forberedte seg på å serve for å unngå en matchball, men reglene er reglene, og Atmane valgte å be om et håndkle i stedet, til tross for at han hadde fått en advarsel.

Kecmanović møter Flavio Cobolli i semifinalen på lørdag, mens Frances Tiafoe møter Brandon Nakashima i den andre semifinalen. Valentin Vacherot, Mattia Bellucci og Wu Yibign ble også eliminert i kvartfinalene, i en turnering som også så Alexander Zverev og Alex de Miñaur tape i andre og første runde.