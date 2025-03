Ekstremt sjelden Sonic-promo-objekt tilgjengelig på eBay

HQ

I forkant av kinopremieren av Sonic the Hedgehog 3 i fjor hadde Sega produsert en virkelig kul promo-artikkel, nemlig en fullt funksjonell Mega Drive -kassett med et etui som inneholdt et minispill og opptak fra filmen (se videoen nedenfor for en presentasjon av innholdet) - alt levert i en virkelig interessant eske.

Det ble bare laget noen få kassetter (ca. 150 stykker), og som du kanskje kan forestille deg, betyr dette at de er vanskelige å få tak i og er svært ettertraktet blant samlere. NintendoLife har nå oppdaget at en av disse har funnet veien til eBay, hvor den nå er tilgjengelig for kjøp, og hvis du er bekymret for at du må selge et orgel eller to for å få råd til den - så gjør du rett i det.

Prisantydningen er på modige 28 000 dollar - selv om det er mulig å by lavere hvis ingen ønsker å kjøpe til den prisen. Så hvis du vil ha det kuleste samlerobjektet i vennegjengen din, kan du gå hit og kjøpe det.