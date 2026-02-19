Gamereactor

Sport

Ekte Formel 1 Grand Prix vil bli vist på IMAX-kinoer i USA

Etter suksessen med filmen ønsker IMAX-kinoene å kapitalisere på den ekte varen.

HQ

Interessen for Formel 1 i USA eksploderte etter Brad Pitt-filmen i 2025, og fra og med 2026-sesongen vil amerikanske fans ha det enklere enn noensinne å se F1 på Apple TV. Men noen fans vil kunne se F1-løp på større skjermer, ettersom Apple og IMAX har kunngjort en avtale om å sende fem utvalgte Formel 1 Grand Prix på kino.

Denne kunngjøringen gjelder bare for USA, i minst 50 utvalgte IMAX-kinoer i USA. De fem Grand Prix-løpene som vil bli sendt på kino er følgende :


  • Miami Grand Prix - 3. mai

  • Monaco Grand Prix - 7. juni

  • British Grand Prix (Silverstone) - 5. juli

  • Italias Grand Prix (Monza) - 6. september

  • USAs Grand Prix (Austin) - 25. oktober

Ifølge IMAX Chief of Content, "Joe Kosinskis briljante F1-film beviste uten tvil at hastigheten, presisjonen og kunstferdigheten i Formel 1 kan overføres til Imax-opplevelsen". Filmen ble i sin helhet spilt inn med IMAX-film, og det er blitt rapportert at det jobbes med en oppfølger.

Hva synes du om dette initiativet til å sende live og ekte Formel 1-løp i IMAX-kinoer? Ville du likt det hvis det også kom til ditt land?

