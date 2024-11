El Capitan er kåret til verdens kraftigste superdatamaskin

HQ

Hvis du lurte på hva som er verdens kraftigste superdatamaskin og hvor den befinner seg, har dette tilsynelatende endret seg i år 2024. Etter at Frontier ble kåret til verdens kraftigste superdatamaskin, har nå den nybygde El Capitan overtatt tronen, ifølge Top500s siste liste.

Listen hevder at El Capitan nå er den kraftigste superdatamaskinen takket være hele 11 039 616 kjerner som er basert på AMDs 4. generasjons EYPC-prosessorer med 24 kjerner på 1,8 Ghz, i tillegg til AMD Instinct M13300A akseleratorer. Når det gjelder hva dette betyr i form av ytelse, nevnes det at den kan oppnå en energieffektivitet på 60,3 Gigaflops/watt ved hjelp av Cray Slingshot 11 -nettverket, og at den måler 1,742 Exaflop/s på HPL-referanseskalaen, noe som er et godt stykke foran nummer to, Frontier, som klarte 1,353 Exaflop/s.

For de av oss som ikke er datakyndige, er det viktigste å ta med seg fra dette at El Capitan er utrolig rask og kraftig, og hvis hastigheten den overskygget Frontier med, er noe å gå etter, trenger vi sannsynligvis ikke å vente altfor lenge før en annen superdatamaskin kommer og knuser 2 Exaflop-markøren.

Dette er en annonse: