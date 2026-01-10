El Clásico i Supercupen 2026: tider og hvordan du kan se kampen mellom Real Madrid og Barcelona

HQ

Real Madrid og Barcelona møtes igjen på søndag for den spanske Super Cup-finalen, etter å ha lagt Athletic Club og Atlético de Madrid bak seg i konkurransen som ble arrangert i Saudi-Arabia.

Det er vanlig at Supercopa ender i en Clásico: Det blir fjerde gang på rad det skjer, med de siste seirene til Barcelona (2025), Real Madrid (2024), Barcelona (2023), med Real Madrid som vinner i 2020 og 2022 og Athletic Bilbao i 2021, siden det nåværende formatet for konkurransen ble innført.

Det blir sesongens andre Clásico, etter 2-1-seieren til Real Madrid i LaLiga i oktober. Barcelona kommer fra en seiersrekke på ni kamper på tvers av alle turneringer, og Real Madrid har hatt større problemer i det siste, men de kan i det minste stole på Kylian Mbappé, som reiste til Saudi-Arabia i siste liten etter å ha stått over derbyet mot Atleti på grunn av skade.

Når spilles finalen i den spanske supercupen?

Clásico i Supercupen spilles kl. 20:00 CET, 19:00 GMT, på King Abdullah Sports City i Saudi-Arabia.

Slik ser du finalen i den spanske supercupen mellom Real Madrid og Barcelona

Kampen sendes i Spania som vanlig i Movistar Plus+.

I Storbritannia vil den bli sendt på TNT Sports 1.

I Italia sendes den på Cronache.

I Frankrike vil den sendes på L'Équipe Live Foot.

I Nederland vil den sendes på Ziggo.

I Portugal vil den sendes på Sport TV.

I de nordiske landene (Island, Sverige, Norge, Danmark og Finland) sendes det på VG, Aftonbladet og Ekstra Bladet.

Kommer du til å følge El Clásico på søndag? Hvem tror du vinner, Real Madrid eller Barcelona?