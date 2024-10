El Clásico: når er det og hvor kan du se sesongens første kamp mellom Real Madrid og FC Barcelona?

HQ

Den første El Clásico er allerede over oss. Lørdag 26. oktober avholdes det første av to møter mellom de to største rivalene i LaLiga: Real Madrid mot FC Barcelona. Det er den mest profilerte fotballkampen i spansk fotball og en av de mest sette sportsbegivenhetene i verden.

I år er forventningene kanskje høyere enn vanlig, og det er det flere grunner til. Real Madrid har dominert oppgjørene de siste to årene, men denne sesongen er Barcelona uten tvil sterkere enn Real Madrid, og leder LaLiga ikke bare på poeng, men også på målsnitt, noe som betyr at hvis Madrid vinner kampen, vil de spille uavgjort med Barcelona, men Barcelona vil fortsatt være på topp på grunn av et høyere antall mål.

Madrid spiller imidlertid hjemme denne gangen, på det nye Santiago Bernabéu stadion. Denne sesongen i LaLiga har Madrid vunnet alle kampene de har spilt på stadionet sitt. Det blir også Kylian Mbappés første Clásico.

Dessuten kommer begge klubbene med høy moral etter å ha vunnet hver sin Champions League-kamp denne uken, under uvanlig like omstendigheter: hjemme mot tyske lag (Borussia Dortmund i Madrid og Bayern München i Barcelona), med tre måls ledelse (5-2 i Madrid, 4-1 i Barcelona) og med hat-trick av sine brasilianske stjerner(Vini Jr. og Raphinha).

Hvor du kan se El Clásico mellom Real Madrid - FC Barcelona og hva er klokka

Real Madrid vs. FC Barcelona, som en del av kampdag 11, finner sted lørdag 26. oktober kl. 21.00 lokal tid i Madrid (CEST).

I Spania vil den bli sendt av DAZN Fútbol, som en del av pakken som inkluderer 5 Liga-kamper per kampdag (inkludert Clásico) samt LaLiga F, Premier League, Serie A, Bundesliga. Den vil også bli sett gjennom Movistar+ og Orange

I Storbritannia vil El Clásico bli vist kl. 20.00 (GMT+1). Den vil bli sendt på Premier Sports 1, tidligere Viaplay Sports.

I USA vil El Clásico bli sett kl. 15:00 ET / Noon PT. Det vil bli sett gjennom ESPN+.