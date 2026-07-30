El Niño vil ramme Latin-Amerika hardt til høsten

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De latinamerikanske landene vil trolig oppleve en alvorlig El Niño i årets siste kvartal, fra oktober til desember, ifølge Reuters. En høytstående tjenestemann fra FAO advarte om at det er stor sannsynlighet for en intens hendelse, potensielt sammenlignbar med den de opplevde i 2015.

Ekstremvær i disse månedene kan bety et «dobbeltslag» for landbruket, der avlingene rammes samtidig som forsyningene av gjødsel og hybridfrø allerede er forstyrret av den pågående konflikten ved Hormuzstredet og krigen mellom USA og Iran. Konsekvensene vil variere fra område til område, så de ulike regjeringene må forberede seg på motsatte risikoer samtidig. Noen regioner, som Perus nordkyst, kan bli rammet av flom, mens høyland og tørre korridorer kan oppleve vannmangel. FAO oppfordrer til tidlige investeringer i infrastruktur, motstandsdyktig frø og raskere høstplanlegging etter hvert som landene begynner å vurdere og forberede seg på det som kommer.