El Ranchito: "Vi drepte Nattkongen!"

I Gamereactor elsker vi filmer og serier nesten like mye som dataspill, og i det siste har de konvergert mer og mer mot det felles poenget som er hvordan sanntidsgrafikk brukes til å gjengi vakre verdener og karakterer i begge felt. Vi snakket med El Ranchitos studiosjef Manuel Ramírez på Gamelab 2023:

"Vi er rundt 20 år gamle. Vi er et VFX-studio av den gamle skolen", innleder Ramírez: "Vi er veldig gode på komposisjon, vi er veldig gode på set extension, og for åtte-ni år siden opprettet vi en større effektavdeling, en større publikumsavdeling. Så vi har som mål å få en bedre og større produksjon, og det er vi i ferd med å oppnå."

"Vi drepte nattkongen på Ranchito, noe som var fantastisk", sier studiosjefen som en av studioets største prestasjoner i Hollywood, og viser til alt det visuelle arbeidet som ble gjort for å skape noen av de mest minneverdige sekvensene i Game of Thrones. "Det er sant. Jeg tror faktisk at det er den serien. Det er som taket på karrieren min. Jeg er veldig fornøyd med det arbeidet vi gjorde der."

I intervjuet snakker vi også om ulike teknologier og om jobbtilbud og hvilke profiler og stillinger studioet trenger å besette jevnlig. Dessuten diskuterer vi videospillgrafikk kontra visuelle effekter for filmer og serier, hvordan StageCraft/Volume i The Mandalorian endret alles arbeidsflyt og hva som ifølge Ramírez blir det neste store innen VFX:

"Volumetrisk opptak kommer til å endre mye i måten DigiDoubles brukes på i VFX, ikke i spillindustrien. Volumetrisk opptak er som det du vanligvis gjør med et kamera, der du prøver å fotografere alt, og så får du en 3D-representasjon med en teksturtilførsel. Det er egentlig det samme, men med video. Så du kan ta opp noen med video, og så har du et 3D-mesh med tekstur som en sekvens av bilder, og det kan du bruke i stedet for å bygge hele karakteren din fra grunnen av. (...) Og så tror jeg selvfølgelig at vi trenger en standard for å kommunisere sanntidsteknologi og offline-teknologi. USD [Universal Scene Description] kan bli som en Rosetta Stone for visuell kunst, men vi får se".

Interessant nok er det en slags sirkel som er i ferd med å bli sluttet i år, ettersom Ramírez anerkjenner J. A. Bayonas The Impossible fra 2012 som tittelen som satte dem på kartet, når nettopp Netflix' Society of the Snow av samme regissør har vært El Ranchitos hovedprosjekt den siste tiden og vil lanseres før året er omme.