El Ranchitos Alex Rivas om arbeidet med Stranger Things og Game of Thrones: "Den sekvensen... Det var El Ranchito"

Etter vår eksklusive artikkel om fremtiden for visuelle effekter, der Alex Rivas fremhevet at "AI skal ikke fryktes, men brukes som et verktøy", snakket vi også med El Ranchitos VFX-artist om noen av studioets mest ikoniske prosjekter.

Da vi diskuterte porteføljen deres, kom Stranger Things opp først. "Jeg bidro med en bitteliten del, men kollegene mine gjorde et utrolig arbeid. For eksempel Elvens bunkersekvens. Hun ødelegger hele bunkeren, river av dørene. Den sekvensen... det var El Ranchito. Og Beckners angrepssekvenser, uten ham i bildet, men som ødelegger landsbyen. Det var fantastisk å se på skjermen. Det var en utfordring å jobbe med Duffer-brødrene; vi måtte gi vårt beste, og de likte det."

Rivas reflekterer også over sin tidlige karriere med Game of Thrones: "Jeg var rundt 20 eller 21 år da jeg begynte, og det å jobbe med Game of Thrones var som en drøm som gikk i oppfyllelse. For en ungdom i denne bransjen var det skummelt, men utrolig. Filmteamet var nøye med hver eneste piksel, og den oppmerksomheten på detaljer lærte meg så mye om håndverket."

Alex Rivas kan dessverre ikke avsløre noe om kommende prosjekter før de er ferdige. "Før traileren er ute, kan vi ikke si noe, fordi kontraktene våre er slik", forklarer han. Vi kan imidlertid trygt si at vi kan forvente noe nytt fra ham snart.

I mellomtiden, hvis du vil lære mer om fremtiden for visuelle effekter, hans arbeid med Stranger Things og Game of Thrones, og mye mer, kan du sjekke ut vår fullstendige samtale med Alex Rivas nedenfor.