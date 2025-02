El Salvador tilbyr å huse kriminelle fra USA i en enestående avtale

HQ

El Salvador har gått med på å huse voldsforbrytere fra USA, inkludert deporterte av alle nasjonaliteter, som en del av en avtale som ble kunngjort av USAs utenriksminister Marco Rubio, og senere bekreftet i et innlegg på X av Bukele selv.

Avtalen, som ble inngått med Salvadoras president Nayib Bukele, innebærer at dømte kriminelle - inkludert amerikanske statsborgere - sendes til landets høysikkerhetsfengsel, CECOT, mot en avgift. Trump-administrasjonen hyller avtalen som et dristig skritt i håndhevelsen av innvandringslovgivningen, men juridiske eksperter stiller spørsmål ved om den er gjennomførbar, og påpeker at det er ulovlig å deportere amerikanske statsborgere i henhold til amerikansk lov.

Menneskerettighetsorganisasjoner er også bekymret, og viser til El Salvadors barske fengselsforhold og mangel på rettssikkerhet. Bukele ser imidlertid på dette som en mulighet til å opprettholde fengselssystemet økonomisk, samtidig som han forsterker innsatsen mot gjengvold. Mener du at USA bør benytte seg av utenlandske fengsler for å håndtere sin egen kriminelle befolkning?

Hva synes du om avgjørelsen?