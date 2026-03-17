Elbilsalget falt med 41 % i USA i januar

Vi har visst en stund at elbilsalget i USA har slitt, særlig på grunn av utløpet av en viktig skatterabatt, men nedgangen i januar har vært ... vel, betydelig.

Nye registreringsdata (via InsideEVs) viser at EV-registreringene falt dramatisk. Ifølge data fra S&P Global Mobility, som siteres av bransjerapporter, ble det registrert 59 802 elbiler i USA i januar. Det representerer et fall på 41% sammenlignet med samme måned året før, og markerer en av de bratteste nedgangene fra år til år sektoren har sett nylig.

Nedgangen reduserte også elbilenes andel av det totale bilmarkedet. Elbiler sto for bare 5,1 % av alle nybilregistreringene, en betydelig nedgang fra 8,3 % i januar året før. Samtidig økte de tradisjonelle bensinbilene sin andel av markedet til 76,6 %, mens hybridene fortsatte å vokse beskjedent til 14,7 %.

Selv om nedgangen i januar viser at det fortsatt er usikkerhet i det amerikanske elbilmarkedet, påpeker analytikerne at sektoren fortsatt er i rask utvikling. Nye modeller, endrede insentiver og skiftende etterspørsel fra forbrukerne kan raskt omforme markedet igjen i løpet av de kommende månedene.