Salget av elbiler stuper i USA

For nøyaktig en måned siden fjernet Donald Trump og hans administrasjon skattefradraget for alle som kjøper en ny elbil, som lenge har ligget på rundt 7 500 dollar. Dette har hatt en negativ innvirkning på nybilsalget, og det er nå klart, ifølge CNBC, at det har stupt mer enn mange bransjeanalytikere hadde spådd. Hyundai sier at de har mistet 71 % av elbilsalget i USA på én måned, mens Toyota rapporterer at de bare har solgt 18 av sin elbil BZ4X de siste fire ukene, og det er det totale salget i hele USA.

CNBC:

"Toyota rapporterte at de solgte 18 enheter av sitt eneste helelektriske kjøretøy, kalt BZ, i oktober. Det var en nedgang fra 1,401 61 enheter året før og XNUMX kjøretøy måneden før. Kia og Hyundai rapporterte at deres topp EV-modeller falt mellom 52% og 71% fra året før. Nedgangen er spesielt større når man ser måned til måned, ettersom september markerte slutten på et rekordkvartal for EV-salg i USA i forkant av at studiepoengene ble avsluttet. Noen modeller, som Hyundais Ioniq 5 og Ioniq 9 EVs, falt med henholdsvis 80% og 71% fra september til oktober, ifølge det rapporterte salget. Det samme gjaldt for sammenlignbare biler hos Kia, som eies av Hyundai Motor, men som i stor grad opererer separat i USA."