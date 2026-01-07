Elbit Systems utruster Europas CV90 med Iron Fist i en NATO-avtale til 150 millioner dollar

HQ

Israelske Elbit Systems har signert en kontrakt på 150 millioner dollar for levering av det aktive beskyttelsessystemet Iron Fist til infanterikampkjøretøyet CV90, noe som styrker overlevelsesevnen til en av Europas mest brukte pansrede plattformer.

Systemet skal leveres til BAE Systems Hägglunds, den svenske produsenten av CV90, som opereres av flere europeiske NATO-medlemmer. Elbit sier at ordren kommer etter en vellykket skarpskytingsdemonstrasjon i Europa i fjor, som viste at Iron Fist bekjempet avanserte kinetiske stridsvognsgranater.

Iron Fist gir full 360-graders beskyttelse mot et bredt spekter av trusler på slagmarken, inkludert raketter, panservernraketter, droner, lovende ammunisjon og panserbrytende granater med høy hastighet, noe som er et økende problem etter hvert som moderne konflikter intensiveres.

Avtalen kommer midt i en økende etterspørsel etter CV90-kjøretøy over hele Europa og markerer Elbits andre kontrakt på 150 millioner euro på like mange dager, noe som understreker den kraftige økningen i europeiske forsvarsutgifter og interessen for aktiv beskyttelsesteknologi etter hvert som NATO-styrkene moderniseres for høyintensiv krigføring.

