Eldemar Studio viser frem ny gameplay for Lucid Falls under The Mix Summer Showcase

Eldemar Studio har nettopp gjort en opptreden på The Mix Summer Showcase, hvor utvikleren var til stede for å vise frem ny gameplay for det atmosfæriske eventyret, Lucid Falls. Spillet skal til slutt lanseres på PC via Steam, og er bygget på Unreal Engine og bruker plattformen til å levere "kjevefallende" grafikk alt mens spilleren jobber seg gjennom surrealistiske og skremmende verdener som kan manipuleres etter deres innfall.

Målet med spillet er å overleve og passere gjennom absurde verdener der spilleren kan vri tyngdekraften, rommet og tiden etter eget ønske, alt i et forsøk på å oppdage skjulte stier og overvinne gåter.

Vi får høre at spillet er stolt av sin "sterke visuelle retning og imponerende miljøer", og at det er lagt stor vekt på "å skape atmosfære, som blør gjennom i drømmeaktige filmatiske bilder, hjemsøkende lyddesign og skremmende monstre".

Selv om vi ennå ikke vet når Lucid Falls lanseres på PC, har kreativ direktør Yurii Radkevych uttalt at utvikleren vil dele "små utdrag av spillingen" og at de vil dele mer når det er klart, men at du kan følge med på utviklingen ved å ønskeliste tittelen på Steam.

Sjekk ut den siste Lucid Falls traileren nedenfor.