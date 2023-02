Elden Ring DLC avslørt

HQ

Elden Ring feiret nylig sitt første jubileum, og selv om fansen i utgangspunktet kan ha blitt skuffet over at det ikke dukket opp noen DLC-kunngjøring ved siden av feiringen, har FromSoftware noen dager senere gitt oss beskjed om at spillet faktisk har en utvidelse.

I en tilfeldig tweet som ble lagt ut i morges, bekreftet Elden Rings offisielle Twitter-side at vi faktisk ville få en utvidelse til spillet, at det er under utvikling, og at det heter Shadow of the Erdtree.

Tweeten hadde også et bilde knyttet til seg, som ser ut til å vise Tarnished i en hveteåker, omgitt av spøkelser, på vei til et gigantisk vridd tre. Hvorvidt dette er Erdtree vi brenner ned i grunnspillet er ennå ikke avslørt, men allerede fans går inn i overdrive prøver å tenke på alle betydningene bak tittelen og innholdet vi kunne få.

Dessverre er det ikke en utgivelsesdato for Shadow of the Erdtree i skrivende stund, men det er fortsatt hyggelig å vite hva vi alle antok så lenge, og se at FromSoftware jobber aktivt med DLC for Elden Ring.

Er du spent på Shadow of the Erdtree?