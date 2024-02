Elden Ring: Dypdykk i traileren for Shadow of the Erdtree

HQ

FromSoftware-spill er elsket av mange grunner. Vanskelighetsgraden tilfredsstiller vår indre sadist og lar oss slå hodet i veggen om og om igjen til vi til slutt vinner. Mange mennesker - også de som velger å ikke spille spillene - elsker også å fortape seg i historien i FromSoftwares verdener. Fortellingene deres er ikke alltid like enkle, men verdenene er gjennomgående oppslukende og tiltrekker seg fans av mørkere, dystrere fantasy.

Med den nye traileren for Elden Ring -utvidelsen Shadow of the Erdtree er det mye å analysere. Vi har allerede gått gjennom spillfunksjonene du vil få, men vi fikk selvfølgelig også høre mye om handlingen og historien i løpet av de tre korte minuttene. La oss uten videre se hva vi kan finne ut om Shadow of the Erdtree ut fra traileren.

Vi begynner med å se på Miquellas hånd i Mohgwyn-palasset. Etter å ha beseiret Mohg i grunnspillet kunne du interagere med den blodige, visne hånden som stakk ut av en kokong, men du kunne ikke gjøre stort annet. Når den falt til bakken, var det alt. Av en replikk mot slutten av traileren ser det imidlertid ut til at vi må ta på hånden for å komme inn i Land of Shadow, det nye området i Shadow of the Erdtree.

Ut fra dette vet vi allerede to ting. For det første er det mulig at dette området vil ha et eget kart, i stedet for å eksistere i det større kartet på Elden Ring. For det andre ser det ut til at du må slå Mohg for i det hele tatt å komme til DLC-en. Han er en av de vanskeligste bossene i spillet, så du må være på et ganske høyt nivå for å slå ham. Ikke forvent at du bare kan hoppe inn i Skyggelandet rett fra Limgrave. Men når det er sagt, ser jeg allerede for meg speedrunnere som kommer til å gjøre akkurat det.

Hva er Land of Shadow? Ut fra traileren og videobeskrivelsen å dømme, er det et område "skjult av Erdtree." Det sies at alt som er gyllent ikke kan berøre dette stedet, noe som betyr at i motsetning til i hovedspillet, der lyset fra Erdtree kan bringe hvem som helst tilbake til livet gjennom røttene, ser det ut til at vi blir fratatt det gylne lyset her. Ut fra bildene som er delt så langt, ser det ut til at Skyggelandet er et slags limbo eller til og med et helvetesområde i historien til Elden Ring. Det er mange sataniske bilder rundt Messmer the Impaler, som vi kommer tilbake til om litt, men dette føles absolutt som et mørkere område enn selv noen av de verste områdene i Elden Ring. Det er også en giftig sump, så vi kommer definitivt til å lide.

Det er også her det sies at Marika satte sin fot for første gang. Siden Marika er mor til spillets halvguder, er det logisk at hun som i bunn og grunn fjernet døden fra verden, ville ha startet sin reise på et sted uten Erdtrees lys. Det er høyst sannsynlig at vi får vite mer om hennes opprinnelse i denne utvidelsen, og kanskje får vi også løst noen av mysteriene om henne som har hengt igjen selv etter at vi beseiret henne/Radagon i den siste kampen. Det er også sannsynlig at vi får litt mer informasjon om krigen hennes med kjempene, ettersom det er en replikk i traileren som nevner at et visst folk ikke var helgener, og at de bare var på den tapende siden av en krig, etterfulgt av en massiv fiende som tramper ild i bakken. Men kanskje vi legger for mye i det.

I traileren får vi høre om Kind Miquella. I det opprinnelige spillet var Miquella tvillingbroren til Malenia et offer. Forbannet med evig ungdom, ble han angrepet av Mohg og ført til Mohgwyn-palasset. I grunnspillet ser det ut til at Miquella visnet til ingenting, men nå i denne utvidelsen vet vi at han faktisk kvittet seg med sine jordiske bånd og dro til Skyggelandet. FromSoftware holder begrunnelsen bak dette hemmelig, men jeg tror vi kan prøve å finne ut av det.

En populær teori akkurat nå går ut på at Messmer the Impaler er Miquella. Noen få avviser denne teorien på grunn av de ulike navnene, og det faktum at Kind Miquella neppe vil være så nervøs, med tanke på hvordan han tidligere har blitt fremstilt i historien. Men hvis vi vet noe om FromSoftwares historiefortelling, er det at de elsker å skjule karakterer med pseudonymer, og de elsker tragedier.

Hoarah Loux er Godfrey, den første Elden Lord, Marika er Radagon og omvendt, Renna er heksen Ranni. Det finnes mange eksempler på karakterer som skjuler sin sanne personlighet, og det ville vært enkelt for Miquella å gjøre det samme. Etter å ha blitt kidnappet og sannsynligvis torturert av Mohg, har Miquella nesten ingen sjanse til å være sitt tidligere, snille jeg, og selv om han skulle ha rømt til Skyggelandet, kan han veldig lett ha en mørkere, mer forskrudd versjon av sitt halvgudiske jeg. Man kan heller ikke se bort fra likhetene han har med Miquella rent fysisk. Det røde håret som slynger seg ut av hjelmen, de lange, tynne armene som minner om det visne lemmet vi berører i Mohgwyn-palasset. Det kan virke som den mest åpenbare løsningen, men det er fordi den gir mest mening i fortellingen. Dessuten gir det oss muligheten til å takle en av de få halvgudene vi ikke får kjempe mot i grunnspillet.

Kind Miquellas fall ville være en flott narrativ krok for Shadow of the Erdtree, og det virker som om Messmer er en skikkelig forskrudd fyr ut fra utseendet hans. Slangen som følger etter ham når han kommer inn i traileren, gir ham mer satanisk symbolikk, og det antyder til og med at han også setter seg opp mot gudene, akkurat som Rykard gjorde ved å smelte seg sammen med den enorme slangen.

Det er omtrent alt vi kan få ut av traileren så langt. Har du noen brennende teorier som du vil lufte? Har du noe du tror vi har gått glipp av? Gi oss beskjed nedenfor!