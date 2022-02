Elden Ring er allerede blant Steams mest populære spill noensinne

HQ

Du har sikkert allerede sett at Elden Ring er blant de best anmeldte spillene noensinne, men betyr ikke nødvendigvis alltid at salgstallene er skyhøye. Dog kan vi se at det her kommer til å være en direkte sammenheng.

Kikker man på SteamDB, så kan man se at FromSoftwares nyeste spill allerede har hatt en topp på 764 835 samtidige spillere. Det gjør Elden Ring til et av de mest populære lanseringene i Steams historie.

Tallet ligger i skrivende stund på 636 327 og holder seg altså høyt enda. Dette er utvilsomt studioets største lansering på Steam noensinne.