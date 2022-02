Elden Ring er et av tidenes beste spill

HQ

Som forventet er det ikke bare Ruben som elsker Elden Ring, for han er langt fra den eneste som har gitt FromSoftware sitt fremragende spill toppkarakter etter at anmeldelsen fikk grønt lys klokken 16. Faktisk har det blitt gitt såpass mange høye poengsummer at spillet nå er et av tidenes best anmeldte.

På MetaCritic har Elden Ring nå en sum på 97 av 100 etter å ha ligget på 98 helt i starten. Dette gir spillet en delt fjerdeplass med fremragende spill som Grand Theft Auto V, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Galaxy, Super Mario Galaxy 2, Red Dead Redemption 2, Super Mario Odyssey og Halo: Combat Evolved. De eneste som har høyere poengsum er The Legend of Zelda: Ocarina of Time med sine nærmest uslåelige 99 og både Grand Theft Auto IV, Tony Hawk's Pro Skater 2 og Soul Calibur på 98.

FromSoftware sitt kommende mesterverk gjør det enda bedre på Open Critic med en delt andreplass. Kun slått av Super Mario Odyssey sine 97 poeng etter å ha delt førsteplassen en liten stund.

Dermed kan du ikke bare være trygg på at Elden Ring blir nevnt når årets spill skal kåres i desember eller januar, men også hver gang noen skal snakke om tidenes beste spill...Så lenge de ikke har noe imot mye utfordring og såkalte Souls-spill i alle fall.