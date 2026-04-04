Elden Ring sitt filmsettet ser ut til å ha blitt oppdaget på den engelske landsbygda

HQ

Det har vært ganske stille rundt filmatiseringen av Elden Ring. I hvert fall frem til nå. Det ser nemlig ut til at en person som går under nettaliaset Throx har klart å finne innspillingsstedet ute på den engelske landsbygda etter å ha blitt tipset av en anonym kilde.

Og for å være ærlig, ser klippene som har blitt lagt ut på TikTok unektelig veldig ekte ut, med den fantastisk mørke og episke stemningen. Noe som får oss til å tro (og håpe) at den Alex Garland-regisserte filmen faktisk beveger seg fremover, om enn sakte.

For de av dere som gikk glipp av det eller glemte detaljene, blir Elden Ring -filmen produsert av A24 i tett samarbeid med Bandai Namco, og med Garland i regissørstolen kan dette virkelig være noe å se frem til.

Ifølge rapportene gikk han "all in" og skrev et virkelig saftig manus bare fordi han virkelig ønsket å vinne over FromSoftware og Miyazaki. Det er selvfølgelig fortsatt mange spørsmål, og ingen offisiell uttalelse har blitt sluppet. Men kanskje er Elden Ring -filmen nærmere enn vi tror, og ikke lenger bare en fjern idé eller drøm. Sjekk ut klippet nedenfor.

Hva synes du om det? Ser dette ekte ut, og gleder du deg til filmatiseringen?