Elden Ring: Nightreign allerede oppe i 3,5 millioner spillere

HQ

Capcom satte virkelig tempoet for året da Monster Hunters Wilds kom og solgte åtte millioner eksemplarer på en håndfull dager. Det er vanskelig å gjenskape en slik suksess, men Bandai Namco og FromSoftware har allerede gjort et svært godt forsøk på å ta opp kampen med den skapningsdrepende titanen.

Til tross for at det bare ble lansert 30. mai, for rundt fire dager siden, har Elden Ring: Nightreign nå passert milepælen på hele 3,5 millioner spillere. Siden spillet ikke er tilgjengelig på en abonnementsplattform, og siden det ikke har en Friend's Pass-funksjon som Split Fiction, kan vi stort sett ta dette tallet som en 3.5 millioner solgte eksemplarer markør også.

Spillet har fortsatt noen dager før det avslutter sin 'debutuke', som etter tingenes utseende ikke vil overraske mange å se det overgå fire millioner spillere / solgte eksemplarer i løpet av den tiden. Når vi snakker om fremtiden, følger FromSoftware denne kunngjøringen med et raskt løfte.

"Men natten er langt fra over. I tillegg til DLC som slippes senere i år, vil nye tillegg gradvis bli implementert, inkludert forbedrede kamper mot eksisterende Nightlords som starter denne måneden, samt Duo Expeditions på et senere tidspunkt. Takk for din støtte."

Hvis du ennå ikke har hatt sjansen til å spille Elden Ring: Nightreign, kan du se våre fulle tanker om spillet her.