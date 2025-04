Elden Ring: Nightreign avslører PC-spesifikasjoner, 30 GB installasjonsplass kreves

HQ

FromSoftwares flerspiller-spin-off Elden Ring: Nightreign er bare en måned unna, og i forkant av spillets lansering har vi tatt en titt på spesifikasjonene du trenger for å kjøre spillet på PC.

I henhold til Elden Rings sosiale medieside, for de minste anbefalte spesifikasjonene trenger du en Intel Core i5-10600 eller AMD Ryzen 5500, med 12 GB RAM og en Nvidia GeForce 1060 3 GB eller AMD Radeon RX 580 4 GB.

For den anbefalte ytelsen din trenger du ikke å oppgradere så mye. 16 GB i stedet for 12 når det gjelder RAM. En Intel Core i5-11500 eller AMD Ryzen 5 5600 for CPU, og en Nvidia GeForce 1070 8 GB eller AMD Ryzen Radeon RX Vega 56 8 GB for GPU. Alle disse spesifikasjonene er flere år gamle, og du trenger derfor ikke en voldsom PC for å kjøre Elden Ring: Nightreign.

Det er mulig at fordi FromSoftware bruker mange ressurser fra fortiden til spillet, trenger du ikke en kraftig rigg for å vise frem nye ting. Spillet krever også bare 30 GB plass for å bli installert, noe som gjør det rundt en fjerdedel av størrelsen på noen andre store spill som slippes i år (ser på deg, Oblivion Remastered).

Elden Ring: Nightreign lanseres for PC, Xbox Series X/S, PS4 og PS5 den 30. mai.