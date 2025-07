Elden Ring: Nightreign bringer tilbake sine hittil tøffeste sjefer i par

HQ

I tilfelle du beseiret Nightlord og trodde du var ferdig med alle de styggeste fiendene Elden Ring: Nightreign hadde å tilby, bestemte FromSoftware seg for å kaste buffede versjoner av noen av sjefene sine på spillerne for å gi dem den lille ekstra utfordringen. Disse Everdark Sovereigns dukket først opp i forrige måned, og en sjef ville være rundt i en uke før han ble erstattet av en annen.

Hvis du gikk glipp av å kjempe mot den forsterkede Sentient Pest, Gaping Jaw eller Darkdrift Knight, vil alle tre gjøre comeback i løpet av de neste ukene, i par for å la deg velge hvilken ekstremt vanskelig fiende du vil møte.

Som skissert av FromSoftware, er tidsplanen som følger for retur av Everdark Sovereigns :



10. juli til 17. juli - Gaping Jaw, Darkdrift Knight



17. juli til 24. juli - Sentient Pest, Darkdrift Knight



24. juli til 31. juli - Gaping Jaw, Sentient Pest



Etter 31. juli vil vi sannsynligvis se de neste Everdark Sovereigns komme til spillet. Tricephalos, Augur, Equilibrious Beast og Fissure in the Fog vil være de neste sjefene som vil gjøre sin tilstedeværelse kjent i Limveld, så hvis du vil få gullstjernen din for å slå alle de sterkeste sjefene, vil du holde øye med det neste partiet av Everdark Sovereigns.