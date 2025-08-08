Elden Ring: Nightreign skal få endeløs modus og ferdighetsbasert matchmaking

HQ

Elden Ring: Nightreign er kanskje ikke et tradisjonelt live-spill, men det prøver hele tiden å forbedre spilleropplevelsen med innholdsoppdateringer og oppdateringer. Den nye duo-modusen og Everdark Sovereigns er bevis nok på det, men det ser ikke ut til at FromSoftware er ferdig der.

Ifølge nylige lekkasjer lagt ut på Reddit (takk, Videogamer), ønsker FromSoftware å legge til en ny modus i spillet kalt The Deep of Night. Denne modusen er i hovedsak en endeløs modus, og legger til tøffere fiender jo dypere inn i natten du går.

Jo mer du vinner, jo lenger kan du gå, og du vil få en MMR basert på dine prestasjoner i The Deep of Night. Hvis du søker alene, blir du matchet med spillere på samme nivå, og du kan oppnå totalt fem rangeringer.

I Nattens dyp vil noen fiender og bosser fremstå som "magmafiserte", noe som gir dem et magmautseende og sannsynligvis betyr at de kaster lava når de beveger seg og angriper.

Ideen om ferdighetsbasert matchmaking i et spill som Elden Ring: Nightreign kan til å begynne med virke avskrekkende, men hvis FromSoftware-fans vil sette sin lit til noe studio, er det utvikleren som klarte å få Fortnite roguelike Elden Ring til å fungere mot alle odds.