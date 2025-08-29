Elden Ring: Nightreign får ny Deep of Night-modus i september

HQ

Elden Ring: Nightreign sin Deep of Night-modus har blitt offisielt avslørt. Modusen øker den allerede imponerende vanskelighetsgraden i Nighreign og dets Everdark Sovereigns, med sterkere fiender, våpen som både har ulemper og fordeler, og en ukjent Nightlord som møter deg på slutten.

Som beskrevet i et innlegg på Bandai Namcos nettsted, blir Deep of Night-modusen mer undertrykkende jo lenger ned du kommer. Det ser ut til at din seier / tap-rekord vil bli brukt til å bestemme dybden din, som bestemmer hvor tøffe fiendene og møtene vil være.

Hvis du kommer forbi den tredje dybden, får du dessuten tilgang til den endeløse versjonen av Deep of Night, som byr på utfordring etter utfordring helt til du og vennene dine faller om. Elden Ring: Nightreigns Deep of Night-modus kommer torsdag 11. september.