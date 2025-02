Elden Ring: NightReign Forhåndsvisning: En opplevelse som får hendene til å skjelve og hjertet til å banke

Da Elden Ring: NightReign først ble avslørt på The Game Awards, var det mildt sagt uventet. Det føles utrolig rart for et studio som FromSoftware å følge de siste spilltrendene. Et av de mest fremtredende ordene i spillverdenen for tiden - Soulslike - kommer tross alt fra utviklere og utgivere som håper at de kan gjenskape bare et snev av den enestående formelen som gjorde dette studioet til et kjent navn, og alt det skaper til en tittel du ikke kan unngå å sjekke ut. Så å se det ta i bruk roguelike elementer og et battle royale-lignende droppsystem på et kart som også har en storm som lukker seg rundt deg. Vel, det virket bare unødvendig for et studio som har funnet så stor suksess med å følge sin egen vei.

Men i stedet for å fremstå som et desperat forsøk fra studioet på å få kontakt med et annet publikum, fremsto Elden Ring: NeightReign i stedet som FromSoftware som eksperimenterte med formelen sin. Å flytte en grense for å se hvor vellykket det er i et annet format. NightReign - et roguelike som foregår i et alternativt univers til Elden Ring - er resultatet av det, og det er veldig gøy.

NightReign tar utforskningen og kampene fra Elden Ring og kondenserer det til en opplevelse som kan gjennomføres på rundt 45 minutter til en time. Det er to utforskningsfaser, der du går rundt på kartet og samler runer for å gå opp i nivå, våpen som kan hjelpe deg mot fiendene og sjefene du finner, og oppgraderinger til kolben din før stormen lukker seg rundt deg og du må møte en sjef på det punktet på kartet der den legger seg. Du møter to sjefer med økende vanskelighetsgrad på slutten av hver utforskningsfase, før du får en siste sjanse til å oppgradere karakteren din, våpnene dine og kjøpe forbruksvarer før du møter en latterlig siste sjef.

Utforskningsfasene kalles dager, og når natten faller på, dukker sjefen opp, og den siste sjefen er din Lord of Night. Noe som umiddelbart går opp for deg i Elden Ring: NightReign, er hvor raskt det er. Du har bare 15 minutter på deg til å få med deg så mye du kan på hver dag, og selv om du kan planlegge ruten din mellom de to dagene, siden kartet ikke endres etter at du har kjempet mot den første sjefen, vil det være lurt å gå inn med en plan så snart du kommer inn på kartet, noe teamet mitt og jeg klarte å finne ut av med solid kommunikasjon, men det tok tid. For Elden Ring-spilleren som elsket å kunne gå ut i verden og bygge opp karakteren sin før han eller hun gikk løs på en boss, vil du ikke finne noe av fritiden til å gjøre det her.

Dette er en annonse:

Denne hastigheten og strømlinjeformede naturen gjelder imidlertid også måten du kan samhandle med spillet på. En egen sprintknapp er lagt til, du kan hoppe på veggen og parkour opp klipper, og du kan til og med bruke åndefjærer selv, og i praksis fungere som din egen versjon av Torrent. Dessuten har levelingen blitt komprimert, og hver gang du går opp i nivå, får du en bonus til hver av statistikkene dine. Dette betyr at selv om du kanskje ikke har tid til å dra ut og farme for å bygge, kan du i stedet fokusere på de morsommere elementene som å slåss og velge hvilke våpen du vil bruke.

Attributtene, byggingen og spillestilen din avhenger i stor grad av karakteren du spiller som. I vårt bygg hadde vi fire karakterer å velge mellom, plakatgutten og allrounderen Wylder, den raske og smidige hertuginnen, den tanky Guardian og de-facto-magikeren Recluse. Hver karakter har sin egen unike passiv, som for eksempel at Wylder automatisk unnviker den første skaden han får, og Guardian kan slå seg ned med et skjold, i tillegg til en aktiv evne og en ultimate. Disse evnene spenner fra stort sett ubrukelige, for eksempel Wylders gripekrok, til helt ødelagte, for eksempel Duchess 'evne til å tvinge en fiende til å ta tilbake den siste skaden de tok, noe som resulterer i alvorlige mengder burst-skader. Ultimatene er alle ganske sterke. Wylder sprenger fiender med Sekiro Flame Vent, Guardian flyr opp i luften før han smeller i bakken, Duchess gjør teamet ditt usynlig, og Recluse markerer en fiende slik at du og teamet ditt gjenoppretter HP og FP hver gang de blir truffet.

Merkelig nok var Wylder den eneste karakteren med et tradisjonelt unnvikelsesroll. Resten av figurene unngikk bare fiendens angrep. De hadde uovervinnelighetsrammer, men det virker merkelig at bare én figur har Soulsborne-seriens mest ikoniske trekk. Det er åtte karakterer totalt, hver med sin egen oppdragslinje også, noe som betyr at vi ikke bare spiller dette for stoltheten av å slå sjefene, og det vil være en historie, selv om den føles løs på et kart som tilsynelatende er tilfeldig generert.

Dette er en annonse:

Jeg sier tilsynelatende fordi i vår tid med spillet fikk vi bare to forskjellige gytepunkter, som vi begynte å forstå ga oss et bestemt kartoppsett og sett med sjefer. Hver siste sjef vil angivelig dekke sitt eget biom, men i stedet for å være helt tilfeldig generert, ser det ut til at du vil begynne å vite hva du står overfor og hva du kan gjøre jo mer du spiller på et kart. Dette er litt av et tveegget sverd, for selv om det betyr at du kan legge stadig mer strategi i forsøkene dine etter hvert som du lærer deg kartoppsettet, betyr det at det ikke er mye som føles friskt. Kartet vi spilte i seg selv føltes ikke unikt, fra fiendene som befolket det til selve miljøet, som så ut som en sammenblandet versjon av Limgrave. Gjenbruk av tidligere eiendeler er ikke noe nytt for FromSoftware, men ettersom så mange av dem kommer fra Elden Ring, føles det spesielt åpenlyst. Det samme gjelder våpnene dine, men samtidig er det ganske spennende å bare kunne plukke opp et våpen og bruke det, så lenge du er på et høyt nok nivå. Du trenger ikke å kartlegge evnene dine eller respondere på noe tidspunkt, og du kan gå fra en massiv hammer til en liten dolk i løpet av noen få minutter. Våpen har også forsterkninger som stables på karakteren din selv om du ikke bruker dem, noe som hindrer ekstrautstyret i å bare samle støv i lageret ditt.

Mitt største spørsmål angående dette spillet etter å ha spilt det er hvor lenge det vil være morsomt? Elden Ring: NightReign er avhengig av mye gammelt materiale, og selv om det nye er morsomt, kommer det ikke til å være like allment tilgjengelig som Elden Ring. Spillet er vanskelig, og utfordringen er i praksis umulig for en enkelt spiller og tøff for et lag på tre. Så vidt vi kunne se, er de eneste belønningene du får etter hvert løp noen relikvier, som gir karakterene dine en rekke buffs, og en mystisk, ubrukelig valuta kalt Murk, som vi forestiller oss er knyttet til relikviene. Etter å ha inspisert noen relikvier, ser det ut til at du kan endre startutstyret ditt, selv om vi ikke kunne det. Men du kan ikke bytte rustning, og det virker som om poenget med spillet stort sett er å slå den neste sjefen om og om igjen til du har beseiret alle åtte. Det finnes selvfølgelig karakteroppdrag å utforske også, men vi beseiret den siste sjefen - en trehodet helveteshund med et sverd i en kjetting - to ganger i løpet av vår tid med spillet, og da føler man seg på en måte formålsløs.

HQ

FromSoftware ønsker ikke at denne tittelen skal ha live-service-elementer, så når du er ferdig, er det kanskje bare det, men for noen som kanskje ikke er i stand til å slå en siste sjef, får det deg til å stille spørsmål ved hvorfor de vil fortsette å spille, når hvert løp vil sette dem tilbake på ruten en. Det er også et spørsmål om hvor lenge man har glede av spillet. Det er lett å bli oppslukt av opplevelsen når man sitter ved siden av hverandre i et stort LAN-party, og lagkameraten din viser deg hånden sin når du endelig får den første seieren. Men på nettet, eller med tilfeldige spillere, kan det være mindre virkningsfullt.

Likevel spilte jeg Elden Ring: NightReign i syv timer. Sju timer. Og hvis du hadde spurt meg om jeg ville spille mer, ville jeg ha sagt ja. Det er en slankere, raskere Elden Ring-opplevelse, som kanskje låner litt mer enn den burde, men det er verdt å huske at vi spilte nettverkstestversjonen, og hvis vi sammenligner den med testen av Elden Rings basisspill, er vi inne på en opplevelse som er mye, mye større. Jeg har gått på og på i denne forhåndsvisningen, og prøver å forklare så mye jeg kan samtidig som jeg også gir meninger, men ordtellingen bør vise at dette er mer enn bare et raskt pengegrep for Elden Ring IP, og er så langt en veldig morsom opplevelse.