Elden Ring: Nightreign har allerede solgt over to millioner enheter

HQ

Allerede i morges kunne vi fortelle at Elden Ring: Nightreign så ut til å være på vei mot rekordtall, da det bare timer etter lanseringen seilte opp til over 300 000 samtidige spillere, et tall som forventes å vokse enda mer i løpet av helgen.

For å oppnå et slikt resultat må spillet selvfølgelig ha solgt veldig bra, og det gjorde det faktisk. Det har nå blitt kunngjort via Instagram at Elden Ring: Nightreign allerede har passert to millioner solgte eksemplarer etter mindre enn 24 timer på markedet. Dette er helt forbløffende, og å si at FromSoftwares flerspillereventyr har fått en god start ville være en underdrivelse.

Vel fortjent, synes vi, og henviser deg til vår anmeldelse der vi forklarer hvorfor det er verdt pengene dine.