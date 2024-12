Elden Ring: NightReign har ikke crossplay

Elden Ring: NightReign ble avduket under Game Awards, og er på mange måter en helt ny type spill for FromSoftware, som tilbyr flerspiller som en del av deres vanlige formel, men på en mer subtil måte.

Nå kommer altså Nightreign med et sterkt fokus på co-op, men selv om du kan spille på tvers av generasjoner, kan du ikke spille med andre på konkurrerende plattformer. I et intervju med IGN forklarer Junya Ishizaki at det ikke er noe "crossplay" som sådan :

"I likhet med det originale Elden Ring vil det være spill på tvers av generasjoner, men ikke på tvers av plattformer."

Du kan se traileren nedenfor.