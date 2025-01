Elden Ring: NightReign har ikke muligheten til å legge igjen beskjeder på bakken

HQ

Soulsborne-serien har tradisjonelt tillatt spillere å legge igjen beskjeder på bakken som andre kan lese - alt fra lekent trolling til ekte råd. Denne funksjonen vil imidlertid ikke bli inkludert i det kommende Elden Ring: NightReign. Dette avslørte spillets regissør, Junya Ishizaki, i et intervju der han forklarte at siden hver gjennomspilling i spillet varer i rundt 40 minutter, vil det rett og slett ikke være tid for spillerne til å skrive sine egne meldinger eller lese andres.

Til tross for fraværet av denne funksjonen, vil spillerne fortsatt kunne se andre spilleres spøkelser og samhandle indirekte. I tillegg vil de kunne plukke opp tyvegods etterlatt av de falne, noe Ishizaki sier er ment å oppmuntre til samarbeid uten direkte kommunikasjon.

Hva synes du om fjerningen av meldingsfunksjonen - skuffende eller en god endring?