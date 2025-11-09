Elden Ring: Nightreign overgår forventningene - DLC på vei

HQ

Elden Ring: Nightreign har gjort det utrolig bra salgsmessig, og siden lanseringen i mai har actionspillet klart å selge mer enn fem millioner eksemplarer. Noe som tilsynelatende har overrasket morselskapet. Som i sin siste kvartalsrapport nevnte hvordan Elden Ring: Nightreign langt overgikk selskapets forventninger.

Dette har ført til at de har godkjent utviklingen av DLC til spillet, som ifølge kvartalsrapporten skal lanseres i løpet av regnskapsåret 2025 - som avsluttes 31. mars neste år. Dette betyr at vi - forutsatt at det ikke oppstår forsinkelser - kan forvente nytt innhold til spillet før april.

Nøyaktig hva vi kan forvente av DLC er det ingen som kan gjette, ettersom ingen informasjon så langt har blitt lekket. Men ifølge Amazon kan spillerne se frem til nye spillbare karakterer samt flere (og vanskeligere) sjefer.

Spiller du Elden Ring: Nightreign, og hva håper du utvidelsen vil inkludere?