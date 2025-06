Elden Ring: Nightreign Wylder får en 1:1 replika-hjelm

HQ

Det er ganske tydelig at Elden Ring: Nightreigns favoritt Nightfarer er Wylder. Han er på spillets forsidebilde, han var samleobjektet for Collector's Edition av spillet, og nå kan hjelmen hans bli din.

Vel, ikke akkurat hjelmen hans. Den trenger han for å beskytte skallen når Libra kommer stormende med køllen i hånden. På Bandai Namcos nettbutikk kan du sikre deg en replika av Wylder-hjelmen for 159,99 pund. Hjelmen ble laget i samarbeid med Pure Arts og er en full 1: 1-skala replika. Vi er ikke sikre på at du kan ta den av det nummererte stativet for å sette den på hodet, men som med de fleste spillgjenstander som disse, er det stort sett ment å sitte stolt blant dine andre samleobjekter.

Det er bare 9999 av disse hjelmene som noen gang vil bli laget, så hvis du vil få tak i en, vil du kanskje handle raskt. Med tanke på den rivende suksessen Elden Rings flerspiller-spin-off har blitt, vil du sannsynligvis kjempe med ganske mange fans om en Wylder-hjelm.

