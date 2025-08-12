Elden Ring: Nightreign sin megasuksess får Bandai Namcos driftsresultat til å øke med 8 milliarder yen

HQ

Bandai Namcos siste kvartalsvise inntjeningstall er ute, noe som betyr at vi får dykke dypt ned i selskapets suksesser. Med 5 millioner solgte eksemplarer av Elden Ring: Nightreign forventet vi et ganske godt kvartal for Bandai, og det ser ut til at utgiveren har grunn til å sprette champagnen.

De siste regnskapstallene viser at driftsresultatet økte med 7,9 milliarder yen (ca. 54 millioner dollar), og den samlede omsetningen økte med rundt 20 milliarder yen (ca. 135 millioner dollar). Leker og hobbyer var de store vinnerne for Bandai Namco, sammen med det digitale, som økte overskuddet med 7 milliarder yen.

Bandai Namco tilskriver Gundam den digitale suksessen, samt den eksplosive veksten på Elden Ring: Nightreign. Elden Ring som et Fortnite roguelike høres kanskje ikke så vanedannende ut som det er på papiret, men når spillerne først fikk tak i det, ble de hekta.

Mer innhold til Nightreign er på vei, og vi har allerede sett FromSoftwares engasjement for spillet med tøffere sjefer og balanseendringer som svar på tilbakemeldinger fra spillerne. Kanskje dette kan være en solid kontantku for Bandai Namco i fremtiden, i stedet for en hit for et kvartal.

Elden Ring: Nightreign er ute nå på Xbox, PlayStation og PC.