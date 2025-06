Elden Ring: Nightreigns Night Lords har hver sin tredje, ubrukte fase

HQ

Det ser ut til at FromSoftware forbereder seg på å gjøre sluttspillets sjefer i Elden Ring: Nightreign så mye vanskeligere, ettersom dataminers har oppdaget en hemmelig tredje fase til hver av spillets viktigste Night Lords.

Som oppdaget av PCGamer, er det for øyeblikket en mod i Nexus kalt Enhanced Nightlord Fights, som gir hver av de endelige sjefene en ny fase. Disse ekstra fasene ble oppdaget av folk som fant ubrukte seksjoner i lydsporet for sjefstemaene sammen med ubrukte relikvier.

Disse forbedrede sjefene har noen ganger ekstra angrep, mens andre kan bringe inn en ny fiende for å kjempe mot deg. Det virker som et fullstendig kaos, og mange fans spekulerer i at disse tredje fasene vil finne veien inn i spillet på et tidspunkt, sannsynligvis i en kommende oppdatering. Det er bra at FromSoftware gir spillerne en annen grunn til å dra tilbake til Limveld, hvis dette viser seg å være sant, ettersom noen lurer på hva poenget er etter at de har slått spillet.