Elden Ring: Nightreign's The Forsaken Hollows DLC selger millioner av enheter på få dager

HQ

Elden Ring: Nightreign Det viste seg at folk var mer enn klare for en annerledes FromSoftware-opplevelse, og derfor belønnet utvikleren fansenes lojalitet med en DLC som ble utgitt i forrige uke i form av The Forsaken Hollows.

To nye karakterer med nye våpen og et nytt kart ble gitt til spillerne, noe som så ut til å være nok til å trekke inn mye salg. FromSoftware avslørte selv at DLC hadde solgt mer enn 2 millioner enheter i løpet av helgen, noe som er ganske bra.

Mottakelsen av DLC er imidlertid fortsatt noe blandet. Bare 47 % av alle brukervurderinger på Steam er positive i skrivende stund, og noen peker på den lave mengden innhold i DLC-en, mens andre ber om at det nye kartet blir fikset.

Har du spilt The Forsaken Hollows ennå?