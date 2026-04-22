Elden Ring ser ut til å bli A24s største film noen gang

A24 er et mye mer kjent navn enn tidligere, men det er sjelden de bruker like mye penger som andre kjente Hollywood-studioer gjør i disse dager. Det ser imidlertid ut til at det kan endre seg for filmen Elden Ring.

Tidligere i uken fikk vi nyheten om at filmen hadde fått sin lanseringsdato, og avslørte samtidig hele rollebesetningen. Hollywood Reporter hadde litt mer informasjon å grave gjennom om filmen, og sa at det vil være A24s mest ambisiøse prosjekt hittil.

Tilsynelatende ønsker A24 å bruke godt over 100 millioner dollar på budsjettet for Elden Ring, og det vil også være rundt 100 dager med hovedfotografering for filmen. Med så mange dager brukt på filming, er det ikke rart at Elden Ring ikke slippes før 3. mars 2028. Med tanke på at spillet filmen er basert på har solgt i over 30 millioner eksemplarer, kan du nok forvente at mange vil se filmen på kino. Det er i hvert fall det A24 håper på. Hver eneste krone som brukes på å gi liv til dette fantasy-eposet, vil i hvert fall bidra til å skape en mer oppslukende og troverdig verden. Folk vil ha en ny fantasy-franchise på kino, og det får de kanskje i 2028.