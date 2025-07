Elden Ring: Shadow of the Erdtree har passert 10 millioner solgte enheter

HQ

Å si at Elden Ring -serien har vært alt annet enn en braksuksess for utvikleren FromSoftware og utgiveren Bandai Namco ville være en underdrivelse. Helt siden det kom for noen år siden, har hovedspillet klokket inn hele 30 millioner solgte enheter, nok til å gjøre det til et av de mest suksessrike spillene gjennom tidene, og dette kryper til og med inn i andre utforskninger av Elden Ring -verdenen.

I en pressemelding har det blitt avslørt at Elden Ring: Shadow of the Erdtree, den eneste utvidelsen til hovedspillet, har passert hele 10 millioner solgte enheter, noe som betyr at en tredjedel av alle spillere av kjernerollespillet har utvidet eventyret sitt med dette tillegget etter lanseringen.

Men ikke nok med det: Elden Ring: Nightreign, det kooperative actionspillet for flere spillere som ble lansert i slutten av mai, har allerede solgt fem millioner enheter, noe som betyr at Elden Ring er svært nær å bli en franchise med 50 millioner solgte enheter.

Og dette er en bragd som virkelig kan oppnås innen utgangen av året, ettersom vi fortsatt venter på at Elden Ring: Tarnished Edition (som inkluderer grunnspillet og Shadow of the Erdtree) skal komme på Nintendo Switch 2, noe som fortsatt er planlagt i 2025.