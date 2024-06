Elden Ring-spillere må skjerpe seg hvis de vil dykke ned i Shadow of the Erdtree neste uke

HQ

Elden Ring: Shadow of the Erdtree lanseres neste uke, den 21. juni, og i forkant av lanseringen må du fullføre en vanskelig boss for å få tilgang til DLC-en. Mohg, Lord of Blood, er en av de vanskeligste motstanderne i spillet, og etter spillerne på PC og PlayStation å dømme er det mange som ennå ikke har beseiret ham.

På Steam er det for øyeblikket 37,8 % av spillerne som har klart å slå Mohg, og på PlayStation er tallet enda lavere, 34,7 %. Xbox gjør det mye bedre, og ifølge Exophase ser det ut til at mer enn halvparten av spillerne har slått Mohg, med en oppnåelsesrate på 51,57%.

Så hvis du har utsatt ham og vil spille Shadow of the Erdtree, må du brette opp ermene og slå den skumle, hornkledde fyren. Han er ikke den verste kampen i spillet, men han kan være irriterende med sine flygende angrep og Nihil-trekk. Men han er noe du må slå hvis du ikke vil ha kastet bort penger på DLC.